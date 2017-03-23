بينهم عمرو زكي.. لاعبون تركوا بصمة بين جماهير «البريميرليج»

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يعتبر مستوى اللاعب وقدرته على التهديف من أكثر المميزات التي تستدعي الأندية للتعاقد معه، ويبني بعض اللاعبين شهرتهم وحب جماهيرهم من خلال الوقت الذي يقضونه بين صفوف النادي ويبذلون فيه الغالي والنفيس.

ولكن بعض اللاعبين كسروا هذه النظرية، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعد أن استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم ويقدموا مستويات رائعة أبهرت الجماهير في فترة قصيرة للغاية قضوها بين صفوف الفريق.

وقد نشر موقع سكواكا الإنجليزي تقريرا عن أبرز لاعبين تركوا بصمة في قلوب الجماهير خلال فترة قصيرة في البريميرليج، نستعرضهم في التقرير التالي:

سانتا كروز

الباراجوياني روكي سانتا كروز، والذي لعب موسم 2007/2008 مع فريق بلاكبيرن روفرز، وقدم أداء مذهلا عندما انضم لهم قادما من بايرن ميونيخ الألماني، والذي هبط مستواه كثيرا معهم ولم يستطع تسجيل سوى هدفين فقط في موسم كامل مع الفريق البافاري.

ولكن موسم 2007/2008 كان استثنائيا له عندما انضم للنادي الإنجليزي، واستطاع أن يسجل 19 هدفا خلال هذا الموسم، وهو ما دفع مانشستر سيتي الموسم التالي للتعاقد معه.

أندي جونسون

الإنجليزي أندي جونسون، والذي لعب لـ كريستال بالاس موسم 2004/2005، قدم أداء مميزا للغاية واستطاع تسجيل 21 هدفا في 37 مباراة مع الفريق.

ماركوس ستيوارت

الإنجليزي ماركوس ستيوارت لاعب إيبسويتش تاون، والذي قضى معهم موسمين، استطاع أن يحقق إنجازا في موسمه الأول إذ سجل 19 هدفا، وأيضا تمكن من قيادة فريقه للدوري الأوروبي عندما حل الفريق خامسا في ترتيب جدول الدوري.

ميتشو

الإسباني ميتشو جاء من الدوري الإسباني لينضم إلى سوانزي سيتي موسم 2012/2013، استطاع تسجيل 18 هدفا في 35 مباراة.

سيسيه

السنغالي بابيس سيسيه لاعب نيوكاسل يونايتد السابق، ويلعب حاليا في ساندونج الصيني، يعتبر واحدا من أكثر اللاعبين تأثيرا في جماهيره بعد أن تمكن في موسمه الأول مع الفريق من تسجيل 13 هدفا في 14 مباراة فقط، ولقبته الجماهير حينها بـ"ديمبا با" القادم.

أسامواه جيان

النجم الغاني أسامواه جيان، والذي استطاع فريق سندرلاند اقتناصه بعد كأس العالم 2010، والذي ظهر فيه جيان بقوة مع منتخب البلاك ستارز.

سندرلاند ربح كثيرا من الصفقة بعد أن استطاع جيان أن يسجل 10 أهداف في موسمه الأول مع الفريق.

مايكل ريكيتس

الإنجليزي مايكل ريكيتس، والذي لعب موسم 2001/2002 مع بولتون، واستطاع تسجيل 15 هدفا منذ بداية الموسم وقبل شهر فبراير، وتمكن من حجز مقعده بعدها في قائمة المنتخب الإنجليزي.

عمرو زكي

المصري عمرو زكي، أو ما يسمى بـ"البلدوزر"، عندما كان لاعبا في ويجان أتليتك تمكن من خطف قلوب جماهير الفريق، وأصبح مهاجم الفريق الأول في فترة قصيرة .

استطاع تسجيل 5 أهداف في أول 6 مباريات له مع الفريق، واختتم موسمه مع ويجان بعشرة أهداف، قبل أن ينتقل لهال سيتي الموسم التالي.