ضربت محمود ياسين وهذا سر قصة شعري.. تصريحات مثيرة لنجوى إبراهيم

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حلت الفنانة نجوى إبراهيم، ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة CBC، وتطرقت خلال الحوار إلى العديد من جوانب وتفاصيل حياتها الشخصية، ونرصد هنا أبرز التصريحات التي جاءت في الحلقة.

"بوليس الآداب"

روت الفنانة نجوي إبراهيم ذكرياتها مع مخرج فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم"، حسن الإمام، قائلةً إنه كان يكرهها في البداية، ويسميها "بوليس الآداب"، مشيرةً إلى أحد مشاهد الفيلم، الذي كان من المفترض أن يبدو فيه محمود ياسين وكأنه يقبلها، والذي انتهى بضربة موجعة من مرفقها إلى معدة محمود ياسين.

خيانة الزوج

قالت نجوى إن في حال خيانة الزوج تكون الزوجة أمام خيارين، إما أن تسكت وإما أن تواجه، وفي حال المواجهة فالزوج إما سينكر، أو سيعترف غير مبال بالعواقب، معتبرةً أن الرجل يخون لكي يثبت أنه يستطيع الحصول على الأفضل.

"قصة شعرها"

كشفت الفنانة عن أنها تظهر دائمًا بشعر قصير لكي تبدو بشكل أكبر في العمر، خاصةً أنها عندما ذهبت لأداء امتحان في مجلة التلفزيون، تأجل لعام كامل نظرًا لصغر سنها، ما دفعها لقص شعرها لتبدو في هيئة أكبر، وهكذا استطاعت أن تحوز العمل.

وتابعت: "قص شعري تسبب في ضربي من والدي.. لكن عملت كل حاجة عشان أشتغل في التلفزيون".

المشاهد الجريئة

كشفت خلال اللقاء عن سبب رفضها المشاركة في فيلم "الاختيار" للمخرج يوسف شاهين، وهو "وجود بعض المشاهد الجريئة"، قائلةً :"لم أستطع تمثيل الفيلم لأني سيدة متزوجة ولدي أبناء".​

إنجاب البنات

ذكرت نجوى أنها لا تفضل إنجاب البنات، وذلك بسبب "شخصيتها التي تتسم بالصرامة والحزم"، موضحةً أن في حال كانت رُزقت بأنثى فإنها كانت سترفض ارتدائها "البنطلون المقطع على الموضة" أو جلوسها على المقاهي، وكانت ستتدخل في شخصيتها بشكل كبير.