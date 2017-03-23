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إشارة عاجلة من "وكيل تعليم أسيوط" بوقف صرف التغذية المدرسية (مستند)

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مصراوي Masrawy

صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيو

أسيوط – أسامة صديق:

أرسل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، إشارة إلى مديري الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة، بوقف صرف وجبات التغذية المدرسية للطلاب.

وحصل "مصراوي" على نسخة من الإشارة، التي جاء نصها: "في ضوء التعليمات الواردة إلينا من الوزارة الساعة 8 و45 دقيقة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس، يتم وقف صرف التغذية المدرسية بجميع مدارس المديرية ، بدءًا من غد الخميس، وذلك لحين ورود تعليمات أخري في هذا الشأن".

وكانت محافظة أسيوط، قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من التذمر الشديد بين عدد من أولياء الأمور، بعد تعرض طلاب لحالات تسمم بعد تناولهم وجبات غذائية مدرسية، ما استتبع صدور قرار من المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بوقف توزيع الوجبات المدرسية لحين ورود نتيجة التحليل للعينة العشوائية التي تم إرسالها للمعامل بالقاهرة.

وكان 14 تلميذًا بمدرسة مجمعة نجع سبع الابتدائية التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، أصيبوا باشتباه في تسمم غذائي، يوم 14 مارس الجاري، لتناولهم وجبة بسكويت تم توزيعها عليهم بالمدرسة، وتوجه إثر ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط لمدرسة مجمعة نجع سبع الابتدائية، للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لتلاميذ المدرسة الذين تعرضوا، لحالات من الإعياء جراء تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "بسكوت" عقب انتهاء اليوم الدراسي وعودتهم لمنازلهم.

واطمأن وكيل الوزارة على استقرار الحالة الصحية للطلاب وتأكد أنهم تعافوا تمامًا، مما أصابهم، مؤكدًا أن جميعهم خرجوا من المستشفى. موضحًا أنه يتم توريد 470 ألف وجبة يوميا عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بينما يتم إنتاجه عن طريق الشركة الدمياطية للصناعات الغذائية بدمياط الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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