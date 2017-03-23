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ربة منزل وابنتها يقتلن رضيعًا انتقامًا من والدته بقنا

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ربة منزل وابنتها يقتلن رضيعًا انتقامًا من والدته بقنا ربة منزل وابنتها يقتلن رضيعًا انتقامًا من والدته بقنا

مصراوي Masrawy

مديرية امن قنا

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، غموض العثور على جثة رضيع، ملقاة داخل جوال في ترعة بمركز نقادة جنوبي قنا.

وكشفت التحريات الأولية، أن "فضيلة.ج.ف"، 65 سنة، ربة منزل وبنتها سيدة. م.ع، 28 سنة، خطفن "علي حمدتو"، عامين. وكتمن أنفاسه، حتى لقي مصرعه، ووضعه في جوال، والقاء جثته في ترعة، انتقاما من والدة الطفل، بسبب خلافات الجيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد عثرت منذ أيام، على جثة الرضيع، بعد تغيبه بيوم، وقطع أهله الطريق احتجاجًا على اختفائه.

ألقت وحدة مباحث نقادة القبض على المتهمتين، وأحالتهن للنيابة العامة، التي قررت حبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهن تهمة الخطف والقتل، على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني.

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