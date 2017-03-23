"صحة السويس": خروج غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم من المستشفيات

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور لطفي عبد السميع، مدير الصحة في السويس، إن غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم تماثلوا للشفاء، وغادروا مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي، والسويس العسكري.

وأضاف "لطفي" فى تصريح لـ"مصراوي" أنه لا توجد أي حالات خطيرة بين المصابين، وأن حوالي 400 مصاب غادروا المستشفيات قبل السادسة مساءً، وتبقى فقط 13 مصابًا تحت الملاحظة، بينهم 10 بمستشفى السويس العام، و3 بالتأمين الصحي غادروا بعد تعافيهم.

ووجه مدير الصحة فى السويس، الشكر للأطقم الطبية بمستشفيات السويس، والتي أدت مهامها على أكمل وجه، واستطاعت رغم الإمكانيات القليلة التعامل مع الأزمة بشكل جيد وعلاج جميع التلاميذ المصابين والتعامل مع أسرهم طمأنتهم.

وكانت مستشفى السويس العام، قد استقبلت 2270 مصابًا بينهم 210 ترددوا على قسم الأطفال الداخلي، و60 آخرين ترددوا على قسم طوارئ الباطنة، كما استقبلت مستشفى التأمين الصحي 100 مصاب، بالإضافة إلى 90 تلميذًا مصابين تم تحويلهم لمستشفى السويس العسكري.