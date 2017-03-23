أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صحة السويس": خروج غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم من المستشفيات

Google+ Print
"صحة السويس": خروج غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم من المستشفيات "صحة السويس": خروج غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم من المستشفيات

مصراوي Masrawy

الدكتور لطفي عبد السميع

السويس - حسام الدين أحمد:

قال الدكتور لطفي عبد السميع، مدير الصحة في السويس، إن غالبية التلاميذ المصابين بالتسمم تماثلوا للشفاء، وغادروا مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي، والسويس العسكري.

وأضاف "لطفي" فى تصريح لـ"مصراوي" أنه لا توجد أي حالات خطيرة بين المصابين، وأن حوالي 400 مصاب غادروا المستشفيات قبل السادسة مساءً، وتبقى فقط 13 مصابًا تحت الملاحظة، بينهم 10 بمستشفى السويس العام، و3 بالتأمين الصحي غادروا بعد تعافيهم.

ووجه مدير الصحة فى السويس، الشكر للأطقم الطبية بمستشفيات السويس، والتي أدت مهامها على أكمل وجه، واستطاعت رغم الإمكانيات القليلة التعامل مع الأزمة بشكل جيد وعلاج جميع التلاميذ المصابين والتعامل مع أسرهم طمأنتهم.

وكانت مستشفى السويس العام، قد استقبلت 2270 مصابًا بينهم 210 ترددوا على قسم الأطفال الداخلي، و60 آخرين ترددوا على قسم طوارئ الباطنة، كما استقبلت مستشفى التأمين الصحي 100 مصاب، بالإضافة إلى 90 تلميذًا مصابين تم تحويلهم لمستشفى السويس العسكري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو