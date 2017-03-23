بالصور.. تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

شيّع المئات من أهالي قرية باروط في بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، جثمان إسلام ناصر، لاعب المنتخب الوطني للدراجات، الذي توفي يوم الإثنين الماضي، خلال مشاركته ضمن بعثة المنتخب المصري في منافسات البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا، مثأثرًا بأزمة قلبية حادة، تعرض لها في مسابقة "التراك".

وتقدم محافظ بني سويف مشيعي جنازة اللاعب، التي خرجت من المسجد الكبير بقرية باروط، بعد وصول جثمانه اليوم من جنوب إفريقيا، إذ مثّل الفقيد منتخب مصر في العديد من البطولات الإفريقية والعربية، وحصد الكثير من الميداليات والمراكز المتقدمة في هذه المسابقات.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة اللاعب، داعيًا المولى عزوجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته نعمة الصبر والسلوان، وخيم الحزن على أهالي القرية، التي اتشحت بالسواد، لفقدانها أحد شبابها.