أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (1)تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (1)

تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (2)تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (2)

تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (3)تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (3)

تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (4)تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (4)

تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (5)تشييع جثمان لاعب منتخب الدراجات من مسقط رأسه ببني سويف (5)

بني سويف - أحمد كامل:

شيّع المئات من أهالي قرية باروط في بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، جثمان إسلام ناصر، لاعب الوطني للدراجات، الذي توفي يوم الإثنين الماضي، خلال مشاركته ضمن بعثة المنتخب المصري في منافسات البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا، مثأثرًا بأزمة قلبية حادة، تعرض لها في مسابقة "التراك".

وتقدم محافظ بني سويف مشيعي جنازة اللاعب، التي خرجت من المسجد الكبير بقرية باروط، بعد وصول جثمانه اليوم من جنوب إفريقيا، إذ مثّل الفقيد منتخب في العديد من البطولات الإفريقية والعربية، وحصد الكثير من الميداليات والمراكز المتقدمة في هذه المسابقات.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة اللاعب، داعيًا المولى عزوجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته نعمة الصبر والسلوان، وخيم الحزن على أهالي القرية، التي اتشحت بالسواد، لفقدانها أحد شبابها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

السفيرة عزيزة - هشام سليمان ... موقف كوميدي جداً مع ميرفت أمين " برنس السينما المصرية "

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية