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بالصور.. اكتشاف مقبرة أثرية لشقيق أحد حكام أسوان

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مصراوي Masrawy

الرسوم داخل المقبرةالرسوم داخل المقبرة

العمل اثناء اكتشاف المقبرةالعمل اثناء اكتشاف المقبرة

الكشف الأثرىالكشف الأثرى

مدير اثار اسوان ومدير البعثة الأسبانيةمدير اثار اسوان ومدير البعثة الأسبانية

أسوان - إيهاب عمران:

قال الأثري نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن البعثة الأسبانية التي تعمل في أسوان حققت، اليوم الأربعاء، كشفًا أثريًا يعد هو الأهم لهذا الموسم، بعثورها على غرفة دفن سليمة لـ"سارنبوت"، شقيق أحد حكام أسوان في عصر الأسرة الفرعونية الـ"12".

وأضاف "سلامة" في تصريح لـ"مصراوي" أن "سارنبوت" وهو واحد من أشهر حكام جزيرة "ألفنتين" خلال عصر الأسرة 12 في الدولة الوسطى، مشيرًا إلى اكتشاف غرفة الدفن على عمق 5 متر من سطح الأرض "منحوتة بالكامل فى بطن الجبل".

وأوضح "سلامة" أنه عُثر على محتويات غرفة الدفن كاملة، وهي عبارة عن "تابوت وأثاث جنائزي"، ما يعني عدم وصول اللصوص إليها.

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مصراوي Masrawy

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