ترامب يشعر أنه محق بشأن تعرضه للتنصت

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يشعر "نوعا ما" أنه تم إثبات أنه كان محقا في اتهاماته بأنه تعرض للمراقبة بعد أن كشف أحد المشرعين أن أجهزة الاستخبارات جمعت بغير قصد معلومات عن الرئيس ومساعديه.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان قد شعر بـأنه تم إثبات أنه كان محقا، بعدما أطلعه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عن جمع بيانات بغير قصد، قال ترامب: "أنا أشعر نوعا ما بذلك، يجب أن أقول لكم أنا أشعر بهذا إلى حد ما، وأنا أقدر كثيرا حقيقة أنهم وجدوا ما وجدوا، أنا أشعر بذلك إلى حد ما. "

وقال رئيس اللجنة ديفين نونيس للصحفيين إنه رأى معلومات استخباراتية "تثير الكثير من المخاوف" عن تعرض ترامب نفسه، وكذلك أفراد آخرين لما يسمى بـ"جمع عرضي" لمعلومات استخباراتية.