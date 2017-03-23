مقتل 6 مسلحين لدى زرعهم عبوة ناسفة جنوبي أفغانستان

هلمند (أفغانستان ) - (د ب أ):

لقى ما لا يقل عن ستة مسلحين حتفهم، الأربعاء، بينما كانوا يقومون بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق فى أقليم هلمند المضطرب فى جنوبي أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن الحادث وقع فى منطقة لوى باج الواقعة فى منطقة نادى علي في اقليم هلمند، بحسب وكالة خاما برس للأنباء الأفغانية.

وأضافت الوزارة أن أربعة مسلحين آخرين أصيبوا في الحادث. ولم تكشف الوزارة عن الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون.

يذكر أن إقليم هلمند من بين الأقاليم المضطربة فى جنوب أفغانستان حيث ينشط المتمردون من حركة طالبان فى مختلف مناطقه . وكثيرا ما يستخدم المسلحون المناهضون للحكومة، بمن فيهم متمردو طالبان، المتفجرات بدائية الصنع لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.