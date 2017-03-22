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فيديو| وزير التعليم عن تسمم الطلاب: «متكبروش الموضوع»

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فيديو| وزير التعليم عن تسمم الطلاب: «متكبروش الموضوع» فيديو| وزير التعليم عن تسمم الطلاب: «متكبروش الموضوع»

التحرير

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استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حالة الهلع التي تم التعامل معها في حادث تسمم بعض الطلاب من الوجيات المدرسية، "بلاش نضخم الأمور بشكل أكبر من حجمها".

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، "هنعمل مؤتمر صحفي وهنتكلم عن كل حاجة، ومش هنرجع أكل المدرسة غير لما نتأكد من كل حاجه بنسبة 100%".

وتابع "الدولة فيها حكومة جادة وهناك تعاون وثيق بين الوزارات، ويتم العمل بشكل مشترك تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعندنا مشاكل كتير منها البوكليت والميدترم".


 

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التحرير

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