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الأمين المساعد لـ«المحافظين»: الحوادث تكلف مصر 300 مليار جنيه سنويًا

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الأمين المساعد لـ«المحافظين»: الحوادث تكلف مصر 300 مليار جنيه سنويًا الأمين المساعد لـ«المحافظين»: الحوادث تكلف مصر 300 مليار جنيه سنويًا

التحرير

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قال اللواء عاصم جنيدي، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، اليوم الأربعاء، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخذت قرارا إيجابيا بالبدء فى تنفيذ توصيات الحزب؛ للحد من نزيف الأسفلت، حيث تعتبر في المراتب الأولى ضمن أسوء 10 دول في العالم من حيث أبشع الحوادث المرورية؛ وفقا للتصنيفات العالمية.

وطالب "جنيدي"، في تصريحات صحفية، القائمين على إدارات المرور بكافة محافظات الجمهورية، بانتهاج سبيل "مرور القاهرة" في رصد المتجاوزين للحد من الطرق، ووقف نزيف الأسفلت الذي يهدر على الدولة سنويا نحو 300 مليار جنيه من ميزانيتها، وهو مبلغ ضخم جدًا يمكن أن يستخدم في أشياء أخرى إذا انخفض معدل الحوادث فى مصر.

وأشار إلى أن إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجل فقط ضحايا حوادث في عام 2015 وصل لـ14500 حالة، وهو مؤشر كارثي يمكن أن نقلل هذه النسب بتطبيق فكرة "الصندوق الأسود" والذى سيعد رادعا مثاليا لكل المخالفين والمتجاوزين.

ونوه اللواء عاصم جنيدي إلى أن التقارير تشير إلى أن هناك 22.4 ألف حادثة سيارات في مصر كل عام قابلة للزيادة، أى بمعدل 35 حادثة لكل شخص وأن أكثر حوادث لطر خطورة فى مصر تقع في منطقة قنا وشرق الدلتا وأسيوط.

يذكر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة كانت قد وضعت مجموعة من الوصايا، حول كيفية تجنب حوادث الطرق، وذلك بإلزام المواطنين بالحارات المحددة لهم خلال السير على المحاور والطرق، وذلك باستخدام الرادارات للحد من السرعات الزائدة، كما تنتهج إدارة المرور طرق حديثة من خلال كاميرات عالية الجودة لرصد المخالفين، وتوجد خاصية بها للعمل على التقاط المخالفات المرورية بدون معرفة السائق، ويتم إرسالها لنيابة المرور.

وكانت إدارة المرور، قد قدمت اقتراحا للجهات المختصة بتطبيق نظام "الصندوق الأسود" بكل سيارات النقل الثقيل والمقطورات، وتلك الخطوة تحتاج لتشريع يصدر ليتم تطبيقه على كل السائقين ويكون من خلال وحدات التراخيص ليتم إلزام السائق بها، وتهدف تلك الخطوة لمتابعة بيانات المركبة وأثناء وقوع الحادث المرورى تقوم بتلخيص وتخزين كل المعلومات المهمة عن أسباب الحادث من خلال كاميرات متواجدة بالسيارة تراقب كل أرجائها وتقوم بتخزين البيانات اللازمة عنه .

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التحرير

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