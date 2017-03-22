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«الديب» يكشف لـ«التحرير» حقيقة نقل مبارك من مستشفى المعادي

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«الديب» يكشف لـ«التحرير» حقيقة نقل مبارك من مستشفى المعادي «الديب» يكشف لـ«التحرير» حقيقة نقل مبارك من مستشفى المعادي

التحرير

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قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن موكله لم يتم نقله لمنزله حتى الآن، ومازال يتلقى العلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة "الرئيس لسه فى المستشفى يتلقى العلاج".

وأوضح الديب، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الرئيس الأسبق كأى مواطن طبيعي مازال يتلقى العلاج - بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن كل ما يُثار حول نقله لمنزله غير صحيح على الإطلاق، رافضا الإفصاح عن أية تفاصيل تتعلق بموعد خروجه من المستشفى.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء بشأن خروج "مبارك" من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وانتقاله لمسكنه بفيلا هليوبوليس الكائنة بمصر الجديدة.

الجدير بالذكر، أن المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، كان قد أصدر الأسبوع الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن بحقه في قضية "قصور الرئاسة".

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التحرير

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