صور| الأم المثالية بالشرقية: «ربيت ولادي على ربع كيلو لحمة في الأسبوع»

التحرير

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إسلام عبد الخالق

"استحملت كتير علشان خاطر ولادي، والحمد لله ربنا كرمني وقابلت الريس".. بهذه الكلمات بدأت الحاجة زينب الدمرداش عفيفي الأم المثالية بمحافظة الشرقية، حديثها لـ"التحرير"، مُعربة عن فرحتها الشديدة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريمها خلال احتفالية "يوم المرأة المصرية".

الحاجة زينب، 62 عامًا، من كفر "إبراش" التابع لمركز مشتول السوق بالشرقية، مُطلقة بعد زواج أثمر عن أربعة أطفال (توفي منهم اثنان قبل طلاقها)؛ وعن ذلك تقول: "اتطلقت وأنا عندي 30 سنة، وكان معايا ولدين مهني (6 سنوات) وعلي (3 سنوات)، وبقيت أبيع جبنة قريش وسمن بلدي في سوق السبت عندنا في القرية".

وتابعت الحاجة زينب "كنت بجيب لولادي ربع كيلو لحمة كل أسبوع وأوفر علشان فلوس الدراسة وتعليمهم، وحتى الهدوم اللي كانوا بيلبسوها كنت بشحتها من أختي، ولما كنت أطلب من طليقي مصاريف، كان يقولي روحي وديهم ملجأ".

وأردفت "رغم كل اللي شوفته لكن الحمد لله ربنا قدرني وفرحت بولادي والكبير بقى دكتور والصغير مهندس، وأبوهم بقى يتباهى بيهم قدام الناس.. ولادي صالحين وزوروني بيت الله وأديت فريضة الحج والعمرة".

وأشارت الأم المثالية بالشرقية، إلى أنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمها أمس ضمن احتفالية يوم المرأة المصرية، أن يوفر وظيفة لنجلها "وليد صالح أحمد عليوة" لأنه مهندس كهرباء يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وأن أمنيتها الوحيدة أن تطمئن على مستقبله.