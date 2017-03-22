أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| الأم المثالية بالشرقية: «ربيت ولادي على ربع كيلو لحمة في الأسبوع»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

إسلام عبد الخالق

"استحملت كتير علشان خاطر ولادي، والحمد لله ربنا كرمني وقابلت الريس".. بهذه الكلمات بدأت الحاجة زينب الدمرداش عفيفي الأم المثالية بمحافظة الشرقية، حديثها لـ"التحرير"، مُعربة عن فرحتها الشديدة بلقاء الرئيس عبد الفتاح ، وتكريمها خلال احتفالية "يوم المرأة المصرية".

الحاجة زينب، 62 عامًا، من كفر "إبراش" التابع لمركز مشتول السوق بالشرقية، مُطلقة بعد زواج أثمر عن أربعة أطفال (توفي منهم اثنان قبل طلاقها)؛ وعن ذلك تقول: "اتطلقت وأنا عندي 30 سنة، وكان معايا ولدين مهني (6 سنوات) وعلي (3 سنوات)، وبقيت أبيع جبنة قريش وسمن بلدي في سوق السبت عندنا في القرية".

وتابعت الحاجة زينب "كنت بجيب لولادي ربع كيلو لحمة كل أسبوع وأوفر علشان فلوس الدراسة وتعليمهم، وحتى الهدوم اللي كانوا بيلبسوها كنت بشحتها من أختي، ولما كنت أطلب من طليقي مصاريف، كان يقولي روحي وديهم ملجأ".

وأردفت "رغم كل اللي شوفته لكن الحمد لله ربنا قدرني وفرحت بولادي والكبير بقى دكتور والصغير مهندس، وأبوهم بقى يتباهى بيهم قدام الناس.. ولادي صالحين وزوروني بيت الله وأديت فريضة الحج والعمرة".

وأشارت الأم المثالية بالشرقية، إلى أنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تكريمها أمس ضمن احتفالية يوم المرأة المصرية، أن يوفر وظيفة لنجلها "وليد صالح أحمد عليوة" لأنه مهندس كهرباء يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، وأن أمنيتها الوحيدة أن تطمئن على مستقبله.

 

da41027697.jpg38f4beba24.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

الأخبار - شكري : لقاء السيسي وسلمان على هامش القمة العربية يشير لعمق العلاقات

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي