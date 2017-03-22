الدولار يتجاوز الـ18 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم

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ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.0844 جنيه للشراء و18.1900 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.5366 جنيه للشراء و 19.6525 للبيع.



ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.4934 جنيه للشراء و22.6320 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.2523 جنيه للشراء و18.3663 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.2952 جنيه للشراء و16.3963 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6254 جنيه للشراء و2.6415 جنيه للبيع.



وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8221 جنيه للشراء و4.8504 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 59.3321 جنيه للشراء و59.7373 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.9233 جنيه للشراء و 4.9534 جنيه للبيع.