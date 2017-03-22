مختار: إنشاء أول شركة لتطبيقات الفضاء خطوة نحو التنمية المستدامة

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رحب الدكتور مدحت مختار الرئيس السابق للهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء ومقرر اللجنة العليا لدراسات ووكالة الفضاء المصرية، بقرار تأسيس (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن البعد)، قائلا إنها خطوة جيدة فى مجال دعم وتشجيع بحوث الفضاء، التى تساهم بلا شك فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف مختار، في تصريحات خاصة، أن قانون وكالة الفضاء المصرية، الذى وافق علية مجلس الوزراء، وينتظر إقرار البرلمان، يشجع على إنشاء مثل هذه الشركات، لأن هيئة الاستشعار مسئولة عن إجراء البحوث والتكنولوجيا ومثل هذه الشركات تقوم بتنفيذها.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق، أمس الثلاثاء، على الطلب المقدم بشأن تأسيس (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار عن البعد)، وتتمثل مجالات عمل الشركة فى تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تشمل مجالات الشركة تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن بعد، إلى جانب إقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية.