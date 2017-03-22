أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

موبايل «التعليم العالي» لرؤساء الجامعات عرض من فودافون

Google+ Print
موبايل «التعليم العالي» لرؤساء الجامعات عرض من فودافون موبايل «التعليم العالي» لرؤساء الجامعات عرض من فودافون

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسبب إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، عن توزيع أجهزة تليفونات محمولة بسيطة الصنع وخطوط لدائرة مغلقة، تيسر وتؤمن الاتصالات بين الوزير ورؤساء الجامعات؛ في حالة من الجدل، عن سعر الهاتف وملابسات توزيعه داخل المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار برؤساء الجامعات الأسبوع الماضي، واتضح أن الموبايل  نوعية «siko» وعرض من فودافون.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تكلفة جهاز التليفون والخط معا تبلغ 40 جنيها فقط، ويتحملها كل رئيس جامعة ومسئول من مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى على نفقته الخاصة.

 وأكد البيان أن الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وزع أسطوانات عليها قانون تنظيم الجامعات القديم، وطلب من رؤساء الجامعات إبداء كافة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على القانون القديم من خلال لجان يشكلها كل رئيس جامعة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه