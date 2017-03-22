موبايل «التعليم العالي» لرؤساء الجامعات عرض من فودافون

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تسبب إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، عن توزيع أجهزة تليفونات محمولة بسيطة الصنع وخطوط لدائرة مغلقة، تيسر وتؤمن الاتصالات بين الوزير ورؤساء الجامعات؛ في حالة من الجدل، عن سعر الهاتف وملابسات توزيعه داخل المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار برؤساء الجامعات الأسبوع الماضي، واتضح أن الموبايل نوعية «siko» وعرض من فودافون.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تكلفة جهاز التليفون والخط معا تبلغ 40 جنيها فقط، ويتحملها كل رئيس جامعة ومسئول من مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى على نفقته الخاصة.

وأكد البيان أن الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وزع أسطوانات عليها قانون تنظيم الجامعات القديم، وطلب من رؤساء الجامعات إبداء كافة ملاحظاتهم ومقترحاتهم على القانون القديم من خلال لجان يشكلها كل رئيس جامعة.