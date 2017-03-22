مدرب البرازيل: مباراة أوروجواي غدا صعبة ومعقدة

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أكد تيتي، مدرب منتخب البرازيل، أن الظروف والأجواء المحيطة بمباراة فريقه غدا الخميس، أمام منتخب أوروجواي تجعلها من أكثر المباريات صعوبة وتعقيدا في هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم 2018.

وأضاف أن بفوز المنتخب البرازيلي في مباراة الغد، سيقطع شوطا هائلا على طريق التأهل للنهائيات، إذ يتصدر المنتخب البرازيلي جدول التصفيات برصيد 27 نقطة، مقابل 23 نقطة لأوروجواي في المركز الثاني.

وقال تيتي "منتخب أوروجواي فريق رائع. قدم هذا الفريق مستويات رائعة على مدار سنوات طويلة نتيجة جهد رائع وكبير. يخوض منتخب أوروجواي المباراة على ملعبه ويسعى للفوز".

وأوضح نيمار، الذي لم يسبق له أن لعب مع المنتخب البرازيلي على هذا الاستاد "إنها مباراة صعبة للغاية.. نعلم أن منتخب أوروجواي فريق كبير، ولكننا على استعداد لتقديم مباراة جيدة".

وأشار البرازيلي الآخر داني ألفيس، نجم يوفنتوس الإيطالي "إذا نجحنا في هز الشباك ببراعة وفي الوقت المناسب، ستتزايد فرصنا في الفوز بالمباراة... علينا توخي الحذر وألا ننكمش في نصف ملعبنا".