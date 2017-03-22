أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

يوفنتوس ييدأ طرح تذاكر مباراة برشلونة غدا

Google+ Print
يوفنتوس ييدأ طرح تذاكر مباراة برشلونة غدا يوفنتوس ييدأ طرح تذاكر مباراة برشلونة غدا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيطرح تذاكر مباراته أمام برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، المقررة يوم 11 أبريل المقبل، على ملعب "يوفنتوس أرينا"، غدا الخميس.

وخلال بيان له عبر موقعه الرسمي للنادي، أعلن بطل الدوري الإيطالي أن عملية بيع التذاكر ستبدأ صباح الغد أمام الجماهير حاملي البطاقات الموسمية، حيث ستستمر حتى منتصف ليل الأحد المقبل.

أما حاملي البطاقات الخاصة بالمباريات الأوروبية، فسيمكنهم شراء التذاكر الخاصة بهم بدءا من يوم 28 من الشهر الجاري، بينما ستتمكن باقي الجماهير من الحصول على تذكرة المباراة بدءا من 3 أبريل المقبل.

يذكر أن ملعب "يوفنتوس أرينا"، الذي تم افتتاحه في 2011 ، يتسع لـ41 ألف و507 متفرج، ومن المنتظر أن تنفذ تذاكر المباراة تماما، حيث يسعى "البيانكونيري" خلال هذه المباراة للثأر من خسارة نهائي 2015 أمام الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف لواحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه