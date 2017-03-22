يوفنتوس ييدأ طرح تذاكر مباراة برشلونة غدا

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيطرح تذاكر مباراته أمام برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، المقررة يوم 11 أبريل المقبل، على ملعب "يوفنتوس أرينا"، غدا الخميس.

وخلال بيان له عبر موقعه الرسمي للنادي، أعلن بطل الدوري الإيطالي أن عملية بيع التذاكر ستبدأ صباح الغد أمام الجماهير حاملي البطاقات الموسمية، حيث ستستمر حتى منتصف ليل الأحد المقبل.

أما حاملي البطاقات الخاصة بالمباريات الأوروبية، فسيمكنهم شراء التذاكر الخاصة بهم بدءا من يوم 28 من الشهر الجاري، بينما ستتمكن باقي الجماهير من الحصول على تذكرة المباراة بدءا من 3 أبريل المقبل.

يذكر أن ملعب "يوفنتوس أرينا"، الذي تم افتتاحه في 2011 ، يتسع لـ41 ألف و507 متفرج، ومن المنتظر أن تنفذ تذاكر المباراة تماما، حيث يسعى "البيانكونيري" خلال هذه المباراة للثأر من خسارة نهائي 2015 أمام الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف لواحد.