أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الاتحاد الإسباني يعاقب مدافع برشلونة

Google+ Print
الاتحاد الإسباني يعاقب مدافع برشلونة الاتحاد الإسباني يعاقب مدافع برشلونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة اللاعب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بتغريمه 3 آلاف يورو كغرامتين، 1500 يورو لكل واحدة، بسبب انتقاداته للحكام بعد مباراتين في كأس الملك، والدوري الإسباني "الليجا".

وصرحت مصادر من داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لـ(إفي)، أن الغرامتين الموقعتين على لاعب البلوجرانا جاءتا على إثر الشكوى التي تقدمت بها لجنة الحكام عقب انتقادات اللاعب. 

وانتقد بيكيه، الذي يستعد حاليا مع الإسباني لمباراة إسرائيل يوم الجمعة المقبل، بمدينة خيخون، في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، أداء حكم لقاء مباراة الفريق الكتالوني أمام أثلتيك بلباو في كأس الملك، وهو الأمر الذي تكرر بعد مباراة فياريال أمام ريال مدريد في الليجا، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي (2-3).

وقال بيكيه عقب مباراة أثلتليك تعقيبا على أداء الحكام: "لقد أصبحنا ندرك كيف تسير الأمور"، وذلك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل على البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى عدم معاقبة أريتز أدوريز، مهاجم الفريق الباسكي، بعد اعتدائه على صامويل أومتيتي.

وعاد بيكيه لمواصلة هجومه على الحكام عقب مباراة فياريال أمام ريال مدريد التي شهدت احتساب ركلة جزاء، يراها اللاعب أنها مثيرة للجدل، لصالح الميرينجي وأهدته التعادل أمام أصحاب الأرض. وعلق اللاعب الدولي حينها: "الحكام تجعلني أتأكد أنني على صواب في كل مرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي