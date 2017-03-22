الاتحاد الإسباني يعاقب مدافع برشلونة

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معاقبة اللاعب جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، بتغريمه 3 آلاف يورو كغرامتين، 1500 يورو لكل واحدة، بسبب انتقاداته للحكام بعد مباراتين في كأس الملك، والدوري الإسباني "الليجا".

وصرحت مصادر من داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لـ(إفي)، أن الغرامتين الموقعتين على لاعب البلوجرانا جاءتا على إثر الشكوى التي تقدمت بها لجنة الحكام عقب انتقادات اللاعب.

وانتقد بيكيه، الذي يستعد حاليا مع المنتخب الإسباني لمباراة إسرائيل يوم الجمعة المقبل، بمدينة خيخون، في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، أداء حكم لقاء مباراة الفريق الكتالوني أمام أثلتيك بلباو في كأس الملك، وهو الأمر الذي تكرر بعد مباراة فياريال أمام ريال مدريد في الليجا، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي (2-3).

وقال بيكيه عقب مباراة أثلتليك تعقيبا على أداء الحكام: "لقد أصبحنا ندرك كيف تسير الأمور"، وذلك بسبب عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل على البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى عدم معاقبة أريتز أدوريز، مهاجم الفريق الباسكي، بعد اعتدائه على صامويل أومتيتي.

وعاد بيكيه لمواصلة هجومه على الحكام عقب مباراة فياريال أمام ريال مدريد التي شهدت احتساب ركلة جزاء، يراها اللاعب أنها مثيرة للجدل، لصالح الميرينجي وأهدته التعادل أمام أصحاب الأرض. وعلق اللاعب الدولي حينها: "الحكام تجعلني أتأكد أنني على صواب في كل مرة".