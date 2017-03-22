العرب اليوم: اشتباكات في دمشق وشهيد في غزة وافتتاح "قبر المسيح"

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وصل مسلحو المعارضة السورية إلى مدينة حماة، بينما تدور معارك حامية في منطقة "جوبر" بوسط دمشق بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، الأربعاء، وهاجم التحالف الدولي مدرسة في مدينة الرقة، وفتح موقع "قبر المسيح" في القدس أمام الزوار بعد ترميمه، واستشهاد فلسطيني في قطاع غزة.

1- المعارضة السورية تهاجم قوات النظام في دمشق

أحد مقاتلي المعارض أثناء المعارك الدائرة مع قوات النظام في دمشق الأربعاء (أ ف ب)

شنت قوات المعارضة في سوريا هجومًا على قوات النظام في العاصمة السورية دمشق، هو الأكبر منذ عامين.

وتدور المعارك على مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات من مدينة دمشق القديمة، وتظهر أنه ما زال بإمكان المعارضة توجيه هجمات كبيرة تستهدف العاصمة التي تعد أشد المدن السورية تحصينًا، وذلك قبل جولة جديدة لمحادثات السلام مقررة في جينيف، الخميس.

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2- التحالف الدولي يهاجم مدرسة بالرقة ومقتل 33 شخصًا

آثار هجمة جوية تعرضت لها مدينة الرقة في 25 نوفمبر 2014 (أ ف ب)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 33 نازحًا بينهم أطفال ونساء قتلوا بعد قصف جوي لطائرات يعتقد أنها تنتمي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن نشطاء المرصد من انتشال الجثث من تحت أنقاض مدرسة البادية جنوب بلدة المنصورة بالريف الغربي لمدينة الرقة، وهي المدرسة المخصصة لإيواء النازحين، وتقطنها حوالي 40 عائلة نازحة من أرياف الرقة وحمص وحلب الشرقية.

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3- إنزال جوي لقوات التحالف الدولي غرب الرقة السورية

تعرض مدينة الرقة لقصف في 25 نوفمبر 2014 (أ ف ب)

أفاد سكان محليون بأن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في عدة مناطق في محيط مدينة الطبقة السورية التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية إن طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي قدمت من مناطق شمال نهر الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقامت لقطع طريق حلب الرقة والسيطرة عليه.

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4- فتح موقع "قبر المسيح" في القدس أمام الزوار بعد ترميمه

زوار بجوار سياج حول "القبر المقدس" في كنيسة القيامة بالقدس يوم الإثنين - رويترز

أعيد، الأربعاء، فتح الموقع الذي يعتقد أنه قبر المسيح، بحسب الإنجيل، في كنيسة القيامة في القدس أمام الزوار بعد تسعة أشهر من أعمال الترميم.

وبدأت أعمال الترميم في كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة في أواخر مايو الماضي. وقام خبراء يونانيون بإعادة بناء الضريح الذي استند لعقود على بنية معدنية بعد زلزال في أوائل القرن العشرين.

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5- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي غزة

فلسطينيون يحملون جثمان شاب فلسطيني في قطاع غزة الأربعاء (أ ف ب)

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الشبان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان شرق رفح بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى استشهاد الشاب يوسف شعبان أبو عاذرة (18 سنة) وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

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6- فصائل المعارضة السورية تصل إلى مدينة حماة

مسلحو المعارضة في حماة الأربعاء (أ ف ب)

وصلت فصائل المعارضة السورية إلى مشارف مدينة حماة وسط سوريا بعد سيطرتها على عدد من البلدات والقرى، وسط انهيار القوات السورية والمسلحين الموالين لها، مع حركة نزوح لمئات العائلات من القرى الموالية للحكومة السورية التي تكبدت قواتها خسائر فادحة.

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