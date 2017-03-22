أبو الغيط: توقعات بغياب رؤساء عٌمان والإمارات والجزائر عن القمة العربية

كتبت ـ سحر عزام:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القمة العربية المقبلة في الأردن، ستشهد حضورًا قويًا من الرؤساء والملوك العرب ورؤساء الحكومات، لافتًا لتوقعات بغياب السلطان قابوس سلطان عمان والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وكذلك الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لأسباب صحية.

وأضاف أبو الغيط في حوار ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم، أنه لا يوجد بديل أو خيار للقضية الفلسطينية، إلا بحل الدولتين، وذلك لعدم تمكين الإسرائيليين الفلسطينيين العرب في حالة حل الدولة الواحدة بأن يكونوا على قدم المساواة مع الإسرائيليين.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية ستكون فرصة لعقد لقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية لرأب الصدع بين الدول العربية وللتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.