الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا عن حماس في الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" الإسلامية في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش اعتقلت النائب إبراهيم دحبور وصادرت مركبته الخاصة التي كان يستقلها على حاجز عسكري نصبته على مفترق عرابة أثناء عودته من جنين.

وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال الجيش الإسرائيلي النائب عن حماس محمد الطل بعد مداهمة منزله في الخليل ليرتفع إجمالي عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل إلى 12 بينهم 10 عن حماس وآخر عن "فتح" والأخير عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.