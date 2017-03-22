أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حملة لضحايا الحروق " شوف بقلبك مش بعنيك " -
السفيرة عزيزة - القراءة لكل الأطفال في عربية " الحواديت " -
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بشده وتؤكد سقوط أمطار غزيرة وسيول على المحافظات التالية غدا الخميس وحتي يوم السبت -
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا عن حماس في الضفة الغربية

Google+ Print
الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا عن حماس في الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا عن حماس في الضفة الغربية

مصراوي Masrawy

الجيش الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ):

اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" الإسلامية في جنين في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن قوات من الجيش اعتقلت النائب إبراهيم دحبور وصادرت مركبته الخاصة التي كان يستقلها على حاجز عسكري نصبته على مفترق عرابة أثناء عودته من جنين.

وجاء ذلك بعد يوم من اعتقال الجيش الإسرائيلي النائب عن حماس محمد الطل بعد مداهمة منزله في الخليل ليرتفع إجمالي عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل إلى 12 بينهم 10 عن حماس وآخر عن "فتح" والأخير عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو