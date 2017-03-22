نشرة مصراوي: جدل زيادة أسعار التذاكر المترو.. وقف التغذية للمدارس

مقابلة - رئيس الإسكندرية للزيوت: الحكومة قادرة على الوفاء بوعدها في توفير زيت التموين

لماذا تحتاج شركة المترو لزيادة التذكرة بالرغم من التزاحم على خدماته؟

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دراسة: أكثر من نصف مليار شخص حول العالم لا يحصلون على مياه نظيفة