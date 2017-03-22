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بالصور والمواصفات.. «فيراري جي تي سي 4 لوسو 2017»

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تعتبر سيّارة فيراري GTC4Lusso طرازاً محدثا لفيراري اف اف والتي تلقت بعض التعديلات على التصميم وخاصة الجهة الخلفية منها، بالاضافة الى نظام دفع رباعي لتوجيه العجلات الأربعة.

وفيما يلي سنعرض المواصفات التقنية لتلك السيارة وذلك حسبما ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، والتي تأتي بمحرك تربو ثنائي الشحن سعة 3.9 لتر مكون من 8 إسطوانات على شكل حرف V يولد قوة 602 حصانا و 650 رطل قدم من عزم الدوران مع ناقل حركة مزدوج  ومكون من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميل لكل ساعة في 3.5 ثانية لتصل سرعتها القصوى إلى 199 ميل لكل ساعة.
ويبلغ سعر سيارة سيّارة فيراري الجديدة 199,285  جنيه استرليني.

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