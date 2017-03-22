بالصور.. توزيع بسكوت "منتهي الصلاحية" على 4 مدارس بالسويس

السويس- حسام صالح:

اتهم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أمناء التغذية المدرسية في مدارس "عثمان بن عفان الابتدائية، وسعيد البشاتلي، سليمان ضيف الله، ومنشية الرجولة"، بتوزيع "بسكوت" منتهي الصلاحية ضمن وجبات التغذية المدرسية، ما تسبب في تسمم 400 تلميذ.

وقال "عبد الحميد كمال" في تصريح لـ"مصراوي"، إن أهالي التلاميذ قدموا له بعض أكياس "البسكوت" الفارغة انتهت صلاحيته يوم 15 مارس الماضي، في مقابل أكياس أخرى لبسكوت أنتج في يناير الماضي، وتنتهي صلاحيته في شهر يونيو المقبل.

وحمّل "عبد الحميد" أمناء التغذية بالمدارس الأربعة مسؤولية إصابة التلاميذ بالتسمم، متسائلًا: "كيف سمحوا لأنفسهم بتوزيع التغذية القديمة التي انتهت صلاحيها منذ أسبوع مع التغذية الجديدة؟".

وكانت مستشفيات السويس، قد استقبلت 400 تلميذ مصابًا بالتسمم من مدارس عثمان بن عفان الابتدائية، وسعيد البشاتلي وسليمان ضيف الله ومنشية الرجولة بالقطاع الريفي، وتماثل 447 تلميذًا منهم للشفاء، بينما تبقي 13 تلميذًا تحت الملاحظة.