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"أمن الغربية" تكشف سبب انتحار "طالب طنطا" داخل مركز دروس خصوصية

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"أمن الغربية" تكشف سبب انتحار "طالب طنطا" داخل مركز دروس خصوصية "أمن الغربية" تكشف سبب انتحار "طالب طنطا" داخل مركز دروس خصوصية

مصراوي Masrawy

انتحار شنقا - ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الغربية، إن الطالب الذي انتحر داخل مركز للدروس الخصوصية بطنطا أقدم على تلك الخطوة، لخوفه من امتحانات الثانوية العامة، وضغط والده عليه في المذاكرة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"مصراوي"، أن الطالب أصيب بأزمة نفسية جراء تلك الضغوط التي سببها له والده، فانتحر داخل مقر الدروس الخصوصية الذي يملكه الأب.

كان خيري صبري الدسوقي طالب بالصف الثالث الثانوي، أقدم على الانتحار شنقًا داخل مقر الدروس الخصوصية الخاص بوالده بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا عقب انتهاء الدروس.

وكان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى بلاغًا بوصول الطالب جثة هامدة إلى مستشفى المنشاوي العام، وقررت النيابة دفن الجثة وفتح تحقيق في الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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