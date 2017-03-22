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مشرع: الاستخبارات الأمريكية جمعت بغير قصد بيانات من فريق ترامب

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مشرع: الاستخبارات الأمريكية جمعت بغير قصد بيانات من فريق ترامب مشرع: الاستخبارات الأمريكية جمعت بغير قصد بيانات من فريق ترامب

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (د ب أ):

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، أن مسؤولين في اجهزة الاستخبارات جمعوا معلومات من أعضاء فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المشرع الجمهوري ورئيس اللجنة ديفين نونيس "لقد أكدت مؤخرا أنه في مناسبات عديدة، جمعت أجهزة الاستخبارات معلومات عن أفراد أمريكيين مشاركين في عملية ترامب الانتقالية".

وأشار نونيس إلى أن فريق ترامب لم يكن موضوع المراقبة، ولكن هذه المعلومات قد تم جمعها بغير قصد.

وتأتي هذه التصريحات وسط حالة من الغضب بسبب اتهامات ترامب بأن الرئيس السابق باراك اوباما أمر بالتنصب على مقراته، لكن مكتب التحقيقات الاتحادي وغيره قال إنه لا يوجد دليل على أن مقراته كانت تحت المراقبة.

ويقوم مكتب التحقيقات الاتحادي حاليا بالتحقيق فى وجود علاقات بين فريق ترامب وروسيا حول تدخلها المزعوم فى الانتخابات الأمريكية.

وقال نونيس إن المعلومات التي تم جمعها لم يكن لها أي علاقة بروسيا.

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مصراوي Masrawy

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