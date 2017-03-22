صور| صلاة الجنازة على لاعب منتخب مصر للدراجات ببني سويف

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أدى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على جثمان اللاعب إسلام ناصر لاعب المنتخب الوطني للدراجات بمسقط رأس الفقيد، بقرية باروط بمركز بني سويف، والذي توفي يوم الاثنين الماضي، أثناء مشاركته ضمن بعثة المنتخب المصري في منافسات البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا.

وكان المحافظ في مقدمة مشيعي جنازة اللاعب، التي خرجت من المسجد الكبير بقرية باروط بعد وصول جثمانه اليوم من جنوب إفريقيا.

ويعد الفقيد من أبطال رياضة الدرجات ومثل منتخب مصر في العديد من البطولات الإفريقية والعربية، وحصد الكثير من الميداليات والمراكز المتقدمة في هذه المسابقات.