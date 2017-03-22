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فيديو| في أول ظهور له.. أديب: «بلاش هاشتاج بريطانيا غير آمنة»

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فيديو| في أول ظهور له.. أديب: «بلاش هاشتاج بريطانيا غير آمنة» فيديو| في أول ظهور له.. أديب: «بلاش هاشتاج بريطانيا غير آمنة»

التحرير

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توسل الإعلامي عمرو أديب، في أول ظهور له بعد غياب عن الشاشة، بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، للشعب المصري بعدم إطلاق هاشتاج "بريطانيا غير آمنة" بعد الحادث الذي وقع مساء اليوم في محيط البرلمان البريطاني.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون" "مينفعش يبقى فيه شماته في موت بشر، الناس اللي اتصابت فيهم 3 بنات من مدرسة وست عجوزة وضابط شرطة، هل إحنا مع الإرهاب أم ضده".

وتابع "الإنجليز مكنوش معانا قبل كده، بس احنا ضد الإرهاب والمسلم الحقيقي ضد الدم، ولازم نساعد ونقف جنب بريطانيا، مينفعش يبقى الموضوع طفولي ونعمل هاشتاج ضد بريطاينا".

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التحرير

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