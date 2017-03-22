السفير الروسي بالقاهرة: «مصر تحكمت في الأمور بعد حكم السيسي»

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قال سيرجى كيربيتشينكو، سفير روسيا بالقاهرة، إن السلطات الروسية قطعت مع القاهرة شوطا طويلا فى ملف استئناف رحلات الطيران، فموسكو لا تقل حرصا من المصريين على استئناف رحلات الطيران إلى مصر مرة أخرى.

وأكد سيرجي، خلال لقائه بالإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج بتوقيت القاهرة، المذاع على قناة أون لايف، أن موسكو حريصة على شراكة مع القاهرة، موضحا أن المصريين قاموا بعمل ممتاز لرفع مستوى السلامة والأمان بالمطارات المصرية.

وتابع "سيتم توقيع برتوكول بين الطرفين حول سلامة الطيران المدنى، والنصوص متفق عليها، وبعدها يتم اتخاذ قرار إعادة رحلات الطيران".

واستكمل "القاهرة فى الفترة الأخيرة مسكت بزمام الساحة السياسية، ودور القاهرة الإقليمى يزداد يوما بعد يوم بعد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشيرا إلى أن دور مصر سيكون حاسما فى كل الملفات وتنقية الأجواء العربية، والوصول إلى حلول مقبولة فى الملف الفلسطينى، ومصر تمضى بقوة تجاه أشقائها العرب من أجل تحسين الأوضاع.