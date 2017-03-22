جنش يسخر من ألتراس أهلاوي: «ما تنشف ياض كدا»

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سخر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، من واقعة أولتراس أهلاوي والاشتباكات التي دارت بينهم وبين لاعبي القلعة البيضاء.

ونشر جنش صورة علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يسخر من جروب ألتراس أهلاوي، معلقا عليها: "ما تنشف ياض كدا". بالإضافة إلى صورة أخرى بعنوان: «حد ليه شوق في حاجة اللي ليه شوق يجي فارس لفارس».

واعتدى بعض أفراد أولتراس أهلاوي على لاعبي الزمالك في مطار أديس أبابا، في أثناء عودتهم عقب الانتهاء من مباراة رينجرز النيجيري وحسم التأهل لدور الــ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ودافع جنش عن نفسه هو وزملائه بالفريق، الأمر الذي تسبب في إصابة بعض أفراد مجموعة الجماهير الحمراء.