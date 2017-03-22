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سقوط خراط لتصنيعه أسلحة نارية والاتجار بها في الساحل (صور)

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مصراوي Masrawy

أسلحة نارية (1)أسلحة نارية (1)

أسلحة نارية (2)أسلحة نارية (2)

أسلحة نارية (3)أسلحة نارية (3)

أسلحة نارية (4)أسلحة نارية (4)

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، خراط لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بمنطقة الساحل.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، مفادها أن "أحمد.م"، 45 سنة، خراط، ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية بمحل عمله والاتجار فيها بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة الواقعة؛ تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وضُبط بحوزته "بندقية خرطوش عيار 12، و3 كباس خرطوش؛ عيار 12 مم، وطبنجة ماركة exoltuna عيار 9 مم، وطبنجة صوت معدلة ماركة برتا عيار 9 مم، و9 طلقات خرطوش عيار 12 مم، وكمية من الأجزاء المعدنية (3 مواسير، 12 ياي، 2 تتك، 2 طارق، 13 إبرة ضرب نار"، كما تم ضبط الأدوات التي تُستخدم في صناعة الأسلحة.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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