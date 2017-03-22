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وزير النقل للنواب: "سنرفع سعر تذكرة المترو لكن مش عارف كام بالظبط"

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وزير النقل للنواب: "سنرفع سعر تذكرة المترو لكن مش عارف كام بالظبط" وزير النقل للنواب: "سنرفع سعر تذكرة المترو لكن مش عارف كام بالظبط"

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن لديها نية بالتأكيد لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن الوزارة ستراعى كبار السن وذوى الإعاقة، من تلك الزيادة، فضلاً عن مراعاة الطلبة بقدر الإمكان، مضيفاً فى رده على سؤاله عن حجم الزيادة فى سعر التذكرة من عدمه: "حجم الزيادة ما أعرفهاش الحقيقة".
 
وأضاف هشام عرفات، وزير النقل، فى كلمته خلال اجتماع لجنة النقل المنعقد الآن برئاسة اللواء سعيد طعيمة، بحضور وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس شركة إدارة وتشغيل المترو، لمناقشة سعر تذكرة مترو الأنفاق، فى رسالة وجهها فى نهاية الاجتماع: "أنا دخلت عش الدبابير، وعارف إنى هدخله، لكن ربنا هيحاسبنى".
 
واقترح النائب عماد محروس، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة تضم نواب بلجنة النقل، لوضع حلول ومقترحات لحل مشكلات المترو، وتكون قادرة  على توضيح الأمور للرأى العام، لو اضطرت الوزارة لرفع سعر التذكرة.
 
وبدوره، وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن يتم مناقشة مقترحاتهم فيما يتعلق بتحريك سعر تذكرة المترو.
 
النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل
 
وزير النقل هشام عرفات
 
المصدر : اليوم السابع

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