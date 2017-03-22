أزمة في وزارة المالية بسبب نجوم الفن والكر ة

كتب - علاء عمران:

‏‫كشف مصدر مُطلع، اليوم الأربعاء، أن هناك أزمة في وزارة المالية ومباحث التهرب الضريبي، بسبب القيمة المُضافة.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لمصراوي، إن هناك صعوبة لمأمور الضرائب بسبب تسجيل الفنانين ولاعبي الكرة في القيمة المُضافة التي أقرتها الدولة من ١٠٪‏ الي ١٣٪.‏

وأضاف المصدر، أن مأمور الضرائب يجد صعوبة في الذهاب إلى نجوم الفن ولاعبي كرة القدم أو أماكن سكنهم وإقامتهم بسبب اختلاف عناوين البطاقة الضريبية عن عنوان الإقامة المتواجدين بها.

وأشار المصدر، إلى أن أجهزة الدولة ستقوم باتخاذ قرارات عاجلة بشأن أي شخص يتهرب من دفع الضريبة ولا يوجد أحد فوق القانون.