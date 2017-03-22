"صحة السويس": أكثر من 400 حالة تسمم بين تلاميذ المحافظة بسبب الوجبات المدرسية

كتبت – سحر عزام:

قال لطفي عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إنه وقعت أكثر من 400 حالة تسمم بين تلاميذ مدارس السويس، اليوم الأربعاء، بعد تناول الوجبات المدرسية، فنقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفيي "السويس العام، والعسكري".

وأضاف "عبد السميع" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن التلاميذ تم نقلهم للمستشفيات بعد إصابتهم بقيء ومغص معوي وارتفاع طفيف في درجات الحرارة والاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، مشيرًا لخروج جميع التلاميذ من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالسويس أن التقرير الطبي سيتم إعلانه بعد ظهور نتائج العينات التي أخذها من التلاميذ والوجبات المدرسية للمعامل المركزية لوزارة الصحة.