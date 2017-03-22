رئيس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماعات البرلمان العربي بالمغرب

كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، قادمًا من المغرب، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، شارك خلالها بالمؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، والذى عقد في الرباط .
تناول المؤتمر عدة موضوعات هامة وقضايا راهنة ، تخص العالم العربي، وتعزز العمل العربي المشترك، والتنسيق بين برلمانات الدول العربية، كما تم خلال المؤتمر وإقرار خطة عمل الاتحاد للسنة الحالية .
وأوضحت مصادر بالمطار لمصراوي، أنه تم إنهاء اجراءات وصول رئيس مجلس النواب من الصالة الحكومية ، وقام فريق من ادارة العلاقات العامة برئاسة حمدي الشيخ باستقباله والوفد المرافق له، بالتنسيق مع ادارة المراسم والبروتوكولات بالمطار برئاسة الدكتور طارق اسماعيل، على الطائرة المصرية القادمة من كازابلانكا.
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