رئيس النواب يصل القاهرة بعد مشاركته باجتماعات البرلمان العربي بالمغرب

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، قادمًا من المغرب، بعد زيارة استغرقت 3 أيام، شارك خلالها بالمؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، والذى عقد في الرباط .

تناول المؤتمر عدة موضوعات هامة وقضايا راهنة ، تخص العالم العربي، وتعزز العمل العربي المشترك، والتنسيق بين برلمانات الدول العربية، كما تم خلال المؤتمر وإقرار خطة عمل الاتحاد للسنة الحالية .

وأوضحت مصادر بالمطار لمصراوي، أنه تم إنهاء اجراءات وصول رئيس مجلس النواب من الصالة الحكومية ، وقام فريق من ادارة العلاقات العامة برئاسة حمدي الشيخ باستقباله والوفد المرافق له، بالتنسيق مع ادارة المراسم والبروتوكولات بالمطار برئاسة الدكتور طارق اسماعيل، على الطائرة المصرية القادمة من كازابلانكا.