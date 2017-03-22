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بالصور- جمعية "الرحمة" تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات

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مصراوي Masrawy

جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلاتجمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات

جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (2)جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (2)

جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (3)جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (3)

جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (4)جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (4)

جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (5)جمعية الرحمة تكرم 50 أمًا من مرضى الكبد والمعيلات (5)

القاهرة- مصراوي:​

احتفلت جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد، الأربعاء، بعيد الأم بحضور أكثر من 50 أمًا من الأمهات المصابات بمرضى الكبد والمسنات والأمهات المعيلة.

وأكدت الأستاذة أمل صادق رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة، أن عيد الأم مناسبة ذات طابع خاص تستحوذ على اهتمام كبير من الجمعية كل عام نظراً لدور الأم المصرية المؤثر والحيوي داخل الأسرة، فالأم المصرية تضحي بالغالي و النفيس في سبيل سعادة أسرتها.

وأوضحت صادق، أن الجمعية لديها نماذج مشرفة للأم المصرية التي تعيل الأيتام بعد وفاة والدهم أو تساند زوجها بعد مرضه، وكذلك الأمهات المسنات المصابات بمرض الكبد اللاتي تعيل أسرهم علي الرغم من مرضهنً.
وأضافت صادق، أنها تتمنى أن تساهم الجمعية بفضل التبرعات في توفير مصدر رزق دائم للأمهات مرضي الكبد وذلك من خلال عمل مشغل يدوي لهنً، وذلك بالإضافة إلى ما تقدمه لهم الجمعية من أعانات شهرية ثابتة وعلاج لمرضي الكبد.

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مصراوي Masrawy

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