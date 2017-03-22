الخارجية المصرية تدين الحادث الإرهابي بلندن

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية، الحادث الإرهابي الذي وقع بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الإصابات.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - بالعزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه الأحداث تعيد التأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الجميع دون تفريق بين دين أو عرق.

وأضاف المتحدث أن حادث لندن الإرهابي يلفت الانتباه - مرة أخرى - إلى أن التنظيمات الإرهابية تستطيع النفاذ إلى المجتمعات والعبث بأمنها واستقرارها رغم التدابير الأمنية التي يجري اتخاذها، وهو ما يستوجب التعامل بمقاربة شاملة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع الجوانب الفكرية والمالية والأمنية، والحيلولة دون انتشار الفكر الهدام الذي تتبناه هذه الجماعات الآثمة.