بالفيديو – اللقطات الأولى من موقع البرلمان البريطاني بعد حادث الدهس

القاهرة – (مصراوي):

قُتلت امرأة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة، الأربعاء، في الهجوم الذي وقع قرب البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، إن السيدة التي قتلت لقيت مصرعها بعد نقلها للمستشفى.

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

وأظهرت اللقطات الأولى للحادث، والتي أذاعها تلفزيون بي بي سي السيارة المستخدمة في الدهس وهي مصطدمة بسور مبنى البرلمان وحولها عدد من الأسخاص وهم يهرولون.

واندفعت عدد من سيارات الشرطة إلى موقع الحادث.

Police say attack at UK Parliament being treated as "terrorist incident until we know otherwise"https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/gaUKNRFJwN— BBC Breaking News (@BBCBreaking)