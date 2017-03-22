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بالفيديو – اللقطات الأولى من موقع البرلمان البريطاني بعد حادث الدهس

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بالفيديو – اللقطات الأولى من موقع البرلمان البريطاني بعد حادث الدهس بالفيديو – اللقطات الأولى من موقع البرلمان البريطاني بعد حادث الدهس

مصراوي Masrawy

العديد من رجال الشرطة المسلحين في محيط البرلمان

القاهرة – (مصراوي):

قُتلت امرأة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة، الأربعاء، في الهجوم الذي وقع قرب البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، إن السيدة التي قتلت لقيت مصرعها بعد نقلها للمستشفى.

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

وأظهرت اللقطات الأولى للحادث، والتي أذاعها تلفزيون بي بي سي السيارة المستخدمة في الدهس وهي مصطدمة بسور مبنى البرلمان وحولها عدد من الأسخاص وهم يهرولون.

واندفعت عدد من سيارات الشرطة إلى موقع الحادث.

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مصراوي Masrawy

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