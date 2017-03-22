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راشد: لا نية لرفع سعر التأشيرة السياحية.. وخبير: إنعاش للقطاع

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راشد: لا نية لرفع سعر التأشيرة السياحية.. وخبير: إنعاش للقطاع راشد: لا نية لرفع سعر التأشيرة السياحية.. وخبير: إنعاش للقطاع

مصراوي Masrawy

يحيي راشد وزير السياحة

كتب- محمد غايات ومصطفى المنشاوي:

قال يحيي راشد، وزير السياحة، إن سعر التأشيرة السياحية المعتمد بـ 25 دولارًا مطبق بالفعل، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء باعتمادها يتعلق بتطبيق قرار الزيادة لـ 60 دولارًا للتأشيرة المتعددة بداية من 30 يوليو القادم، مع تثبيت السعر للواحدة بـ25.

وأضاف لـ"مصراوى"، إن التأشيرة السياحية الواحدة لا نية لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وقال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية السابق، إن قرار الإبقاء على سعر التأشيرة 25 دولارًا، رسالة طمأنة لمنظمي الرحلات للخارج، لدفع التدفقات السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة للسياحة المصرية.

ولفت إلى ضرورة تعميم القرار مع وسائل الإعلام الأجنبية، لتصحيح الصورة التي تم نقلها خلال الفترة الماضية عن زيادة تأشيرة الدخول.

ولفت إلى أن القرار يعني دفعة إيجابية لمنظمي الرحلات في الخارج للعمل مع ، موضحًا أن العاملين في القطاع السياحي يأملون في زيادة حجم الحركة الوافد إلى مصر خلال الصيف المقبل خاصة من السوقين الألماني والإيطالي.

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