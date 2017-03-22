صور| بني سويف تحتفل بعيدها القومي بحضور المحافظ

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شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، حفل التكريم الذي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالتنسيق مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة التجريبية بمدينة الفشن، في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي لأول مرة في المراكز والمدن السبع.

وكرم المحافظ السيدة "هانم أحمد أنس" الأم المثالية الأولى في الفشن، والسيدة "إصلاح عبدالرحمن" والدة الشهيد حسن أبوغنيمة محمد ، بجانب تكريم المخترع الصغير حيث تم تكريم الطالبتين شيماء سيد خالد البدوي ، ندى محمد ربيع فضلاً عن تكريم عدد من الأوائل والمتفوقين.

تضمن الحفل فقرات استعراضية وغنائية لمواهب الفشن من طلاب وطالبات المدارس حيث رسم الحفل مشهدا وطنيا تلاحم فيه كافة فئات أهالي الفشن وسط الأغاني والاناشيد الوطنية التي قدمها عدد من الطلاب.

وأشاد المحافظ بطلاب المدرسة التجريبية الذين قدموا هذه الاستعراضات المتنوعة خاصة استعراض التلاميذ باللغة الانجليزية مشيرا إلي أن هذه الفقرات أظهرت أن المنظومة التعليمية تسير بشكل متكامل وحديث بالمدرسة وأن برنامجها الدراسي يحتوي على مساحة كبيرة للأنشطة المتنوعة التي تهدف الي تنمية قدرات ومهارات ومواهب الطلاب.