أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| بني سويف تحتفل بعيدها القومي بحضور المحافظ

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، حفل التكريم الذي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بالتنسيق مديرية التربية والتعليم بمقر المدرسة التجريبية بمدينة الفشن، في إطار احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي لأول مرة في المراكز والمدن السبع.

وكرم المحافظ السيدة "هانم أحمد أنس" الأم المثالية الأولى في الفشن، والسيدة "إصلاح عبدالرحمن" والدة الشهيد حسن أبوغنيمة محمد ، بجانب تكريم المخترع الصغير حيث تم تكريم الطالبتين شيماء سيد خالد البدوي ، ندى محمد ربيع فضلاً عن تكريم عدد من الأوائل والمتفوقين.

تضمن الحفل فقرات استعراضية وغنائية لمواهب الفشن من طلاب وطالبات المدارس حيث رسم الحفل مشهدا وطنيا تلاحم فيه كافة فئات أهالي الفشن وسط الأغاني والاناشيد الوطنية التي قدمها عدد من الطلاب.

وأشاد المحافظ بطلاب المدرسة التجريبية الذين قدموا هذه الاستعراضات المتنوعة خاصة استعراض التلاميذ باللغة الانجليزية مشيرا إلي أن هذه الفقرات أظهرت أن المنظومة التعليمية تسير بشكل متكامل وحديث بالمدرسة وأن برنامجها الدراسي يحتوي على مساحة كبيرة للأنشطة المتنوعة التي تهدف الي تنمية قدرات ومهارات ومواهب الطلاب.

7df702b1fc.jpgb26ba0e83e.jpg763d5cc085.jpg9f34afc6e0.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه

الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه