أستاذ قانون دستوري: حديث الحكومة عن «قرض النقد» يؤكد موافقة البرلمان عليه

التحرير

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قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، تلغى ما ترتب عليها من آثار وتعتبر عدم، مشيرًا إلى أن الموافقة على الاتفاقية مرهونة بشرط تصديق البرلمان عليها، ولا يكتمل شكلها القانوني إلا بموافقته عليها.

وأضاف السيد، في تصريح لـ"التحرير" أن مجلس النواب صاحب الحق في الموافقة أو الرفض على الاتفاقية إذا رأى ذلك وفقًا للدستور، لافتًا إلى الحكومة تتحدث بثقة كاملة عن الاتفاقية وأهميتها، إضافة إلى تصديق رئيس الجمهورية عليها، كل ذلك يؤكد أن مجلس النواب سيوافق عليها.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن رفض الاتفاقية سيسبب إحراجًا كبير للحكومة، والدولة بشكل عام.

