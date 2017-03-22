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فيديو| موسى عن حادث بريطانيا: «أردوغان نفذ تهديده بسرعة»

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فيديو| موسى عن حادث بريطانيا: «أردوغان نفذ تهديده بسرعة» فيديو| موسى عن حادث بريطانيا: «أردوغان نفذ تهديده بسرعة»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهجوم الإرهابي على جسر "وستمنستر" بلندن والبرلمان البريطاني دليل على أن هناك تقصير أمنى واضح، "بريطانيا تحتضن الأسد والمثل الشعبي يقول اللي يربي الأسد يحمي نفسه".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "القنوات والوكالات البريطانية عتمت على الخبر في بدايته ولكن مع انتشار الخبر أعلنت على استحياء، على خلاف ما يحدث في ".

وتابع "أردوغان نفذ تهديداته بعد ساعات من إطلاقها، والتي أكد فيها أن الغرب سيدفع الثمن حال عدم المعاملة الجيدة لتركيا"، مدشنا هاشتاج "بريطانيا غير آمنة".

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التحرير

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