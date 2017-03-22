«اقتصادية البرلمان»: سنستمع لكل الملاحظات على قانون الاستثمار الجديد

التحرير

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قالت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة مستعدة لسماع كل الأراء ووجهات النظر على مشروع قانون الاستثمار الجديد، وليس لديها مانع في مناقشة اعتراضات الأحزاب وملاحظات الهيئات البرلمانية عليه.

وأعلنت عثمان، في تصريح لـ"التحرير": أن االأسبوع المقبل سيشهد جلسة استماع بحضور مجموعة من المستثمرين والتجار وأصحاب المصانع ومسولين بالتموين ووزارة التجارة، لسماع آرائهم.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، "لدينا قابلية بأن نسمع للجميع، ونضيف على ما وصلنا إليه بشان المشروع، لأننا نريد قانون جيد يحظى بترحيب من المستثمر المصري ليعكس صورة استقرار للمستثمر الأجنبي ، عن طريق الحوافز والضمانات".

