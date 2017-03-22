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حي عين شمس يمنع الاستيلاء على أراضي وتسليمها لهيئة الأبنية

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حي عين شمس يمنع الاستيلاء على أراضي وتسليمها لهيئة الأبنية حي عين شمس يمنع الاستيلاء على أراضي وتسليمها لهيئة الأبنية

التحرير

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قام النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس وحزب المصريين الأحرار، بالتعاون مع رئيس حي عين شمس بمتابعة تسليم أراضي عبد الحليم محمود لهيئة الأبنية، إذ تم الاتفاق على إخلاء الأرض من السيارات و تجهيزها تمامًا قبل يوم واحد أبريل، على أن تبدأ هيئة الأبنية بالعمل من تاريخ الاستلام.

جدير بالذكر أن الكومي كان قد تقدم بطلب لمحافظة القاهرة منذ أغسطس ٢٠١٦ بتعديل تخصيص قطعة الأرض الكائنة بشارع عبد الحليم محمود أمام حي عين شمس، وكانت مساحتها عند التخصيص ٩٠٠٠ متر، وتم الاستيلاء على أغلبها، ولم يتم البناء انتظارا لعودة الأرض لهيئة الأبنية لبناء مجمع مدارس يساعد فى حل مشكلة كثافات الفصول في مدارس عين شمس. 

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التحرير

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