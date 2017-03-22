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فيديو| «الوزراء» عن رفع سعر تذكرة المترو: «لسه بناقش الموضوع»

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فيديو| «الوزراء» عن رفع سعر تذكرة المترو: «لسه بناقش الموضوع» فيديو| «الوزراء» عن رفع سعر تذكرة المترو: «لسه بناقش الموضوع»

التحرير

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علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لجنيهين، "الموضوع لسه في محل النقاش ولم يصدر أي قرار".

وأكد سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن الأمر موضع دراسة فقط، ولم يتم أخذ أي قرار بشأنه.

وتابع "نعاني ارتفاع في تكلفة الصيانة والخدمات، ومشروع المترو مهم ويتطلب أن يكون بالمستوى اللائق"، موضحا أنه تم طرح الفكرة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار ولدينا بدائل مطروحة.

 

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التحرير

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