قيادي بـ«دعم مصر»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي خطر كبير

التحرير

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قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، إن توصية تحويل الدعم من عيني إلى نقدى الذي أوصى بها الائتلاف، خلال منتدى الحوار الأول له الذي عقد مؤخرا، هو قرار عين الصواب، وسيؤدى إلى انضباط كامل، إذ يصل الدعم لمستحقيه.

وأضاف عمارة، لـ"التحرير"، أن مثل هذا القرار لا يجوز اتخاذه في الظروف الحالية، لعدة أسباب منها؛ عدم وجود بيانات ومعلومات عن مستحقي الدعم، وهو ما يتسبب في ضرر الأسر الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك زيادة ارتفاع معدلات التضخم كل سنة وعدم استقراره.

وأكد أن تنفيذ ذلك في الوقت الحالي سيشكل خطرا كبيرا، وسيتسبب في أن هناك أسرا تستحق الدعم فلن تأخذه.

وطالب النائب، بضرورة حصر مستحقي الدعم، وعند انتظام معدل التضخم سواء ثابت أو منخفض، يجوز تطبيق ذلك القرار، لأنه لا يجوز تثبيت الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووضع مبلع معين ثابت، و بعد 3 شهور تجد أنه انتقص من قيمته.

ورجح عضو المكتب السياسي للائتلاف، أن هذا القرار لن ينفذ نهاية السنة ولكن من الممكن أن يكون نهاية السنة القادمة 2018، لافتا إلى أن إذا طبق بالشكل الصحيح سيكون في صالح المواطن وسيتصدى للمحتكرين من التجار وغيرهم.