أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قيادي بـ«دعم مصر»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي خطر كبير

Google+ Print
قيادي بـ«دعم مصر»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي خطر كبير قيادي بـ«دعم مصر»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي خطر كبير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية وعضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم " بمجلس النواب، إن توصية تحويل الدعم من عيني إلى نقدى الذي أوصى بها الائتلاف، خلال منتدى الحوار الأول له الذي عقد مؤخرا، هو قرار عين الصواب، وسيؤدى إلى انضباط كامل، إذ يصل الدعم لمستحقيه.

وأضاف عمارة، لـ"التحرير"، أن مثل هذا القرار لا يجوز اتخاذه في الظروف الحالية، لعدة أسباب منها؛ عدم وجود بيانات ومعلومات عن مستحقي الدعم، وهو ما يتسبب في ضرر الأسر الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك زيادة ارتفاع معدلات التضخم كل سنة وعدم استقراره.

وأكد أن تنفيذ ذلك في الوقت الحالي سيشكل خطرا كبيرا، وسيتسبب في أن هناك أسرا تستحق الدعم فلن تأخذه.

وطالب النائب، بضرورة حصر مستحقي الدعم، وعند انتظام معدل التضخم سواء ثابت أو منخفض، يجوز تطبيق ذلك القرار، لأنه لا يجوز تثبيت الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم ووضع مبلع معين ثابت، و بعد 3 شهور تجد أنه انتقص من قيمته.

ورجح عضو المكتب السياسي للائتلاف، أن هذا القرار لن ينفذ نهاية السنة ولكن من الممكن أن يكون نهاية السنة القادمة 2018، لافتا إلى أن إذا طبق بالشكل الصحيح سيكون في صالح المواطن وسيتصدى للمحتكرين من التجار وغيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017