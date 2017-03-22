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بعد الاشتباه في تسمم مئات التلاميذ.. «التعليم» توقف التغذية

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بعد الاشتباه في تسمم مئات التلاميذ.. «التعليم» توقف التغذية بعد الاشتباه في تسمم مئات التلاميذ.. «التعليم» توقف التغذية

التحرير

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قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية (جافة - بسكويت) وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس، على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك التعليمات، اعتباراً من صباح غد الخميس، ولحين إشعار آخر.

وكان المئات من الطلاب قد نُقلوا إلى المستشفيات على مدار الأيام الماضية، لإصابتهم بأعراض تسمم عقب تناولهم للوجبات المدرسية، وذلك في عدد من المحافظات، منها أسوان وسوهاج والسويس والمنوفية.

وقالت وزارة التربية والتعليم - في بيان - إنه "سوف تشكل لجنة من كل الأجهزة المعنية بالدولة؛ للوقوف على أسباب حدوث مثل تلك الحالات التي ظهرت مؤخراً، وإجراء التحقيقات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة والكفيلة بعدم تكرارها مستقبلًا".

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التحرير

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