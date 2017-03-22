نائبة تتقدم ببيان ضد وزير الطيران لعدم انضباط الحركة الملاحية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير الطيران؛ بشأن عدم انضباط الحركة الملاحية والأضرار الاقتصادية والسياسية الناجمة عن ذلك على مصر.

وقالت في البيان العاجل الذي تقدمت به، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إن حالة غريبة وفريدة من نوعها حدثت أثناء إقلاع وفد برلماني على رأسه الدكتور علي عبد العال، ومكون من أكثر من 120 نائبا متجهين إلى الغردقة، إذ تعطلت الطائرة لمدة أربعة ساعات كاملة.

وأضافت أن هذه ليست الواقعة الأولى، فهناك العديد من الوقائع، مثل؛ تأخر إقلاع الطائرات، إلى جانب عدم وجود أى إدارة لمثل هذه الأزمات، بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات وانعدام مهارات التعامل مع الأزمات مما أدى إلى فقدان الثقة فى طيران الوطني.