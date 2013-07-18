تشغيل أول وحدة لتنقية المياه بالأغشية الليفية بالإسكندرية

تم البدء فى تشغيل أول وحدة لتنقية وتعقيم مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، باستخدام الأغشية الليفية لخدمة منطقة بنجر السكر بحى العمارية، والتى أنشأتها شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وصرح رئيس الشركة المهندس أحمد جابر شحاتة بأن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها 5 آلاف متر مكعب يوميا وتخدم مناطق بنجر السكر وقرى شباب الخريجين بالعمارية، وتساهم فى توفير ودعم وصول مياه الشرب للمناطق المستهدفة بالإضافة إلى زيادة الضغوط بالشبكات وحل مشكلة ضعف المياه بمناطق غرب الإسكندرية.

وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدات مماثلة ضمن مشروعات الشركة بمناطق نهايات شبكات مياه الشرب بمختلف الأحياء والمناطق بالمحافظة بما يساهم فى تدعيم وزيادة ضغوط المياه عند نهايات وأطراف شبكات المياه.